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Posted 10 декабря 2021, 07:51

Published 10 декабря 2021, 07:51

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В Новосибирске 30-летний мужчина напал на таксиста с ножом и угрожал убийством

10 декабря 2021, 07:51
Он украл 12 т. рублей и сбежал.

В Новосибирске 30-летний мужчина напал на таксиста с ножом. Об этом сообщили в ГУ МВД.

Инцидент произошел 5 декабря. Подозреваемый сел в такси к 37-летнему водителю. Позже он напал на него, угрожал убийством и ограбил. Новосибирец забрал у таксиста 12 тысяч рублей и скрылся.

Полицейские задержали злоумышленника. Оказалось, он уже был судим ранее. Украденные деньги подозреваемый успел потратить.

Мужчину поместили в СИЗО. Ему может грозить до 10 лет колонии за разбой.

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#Происшествия
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