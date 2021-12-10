В Новосибирске 30-летний мужчина напал на таксиста с ножом и угрожал убийством

Posted 10 декабря 2021, 07:51
Published 10 декабря 2021, 07:51
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В Новосибирске 30-летний мужчина напал на таксиста с ножом. Об этом сообщили в ГУ МВД.
Инцидент произошел 5 декабря. Подозреваемый сел в такси к 37-летнему водителю. Позже он напал на него, угрожал убийством и ограбил. Новосибирец забрал у таксиста 12 тысяч рублей и скрылся.
Полицейские задержали злоумышленника. Оказалось, он уже был судим ранее. Украденные деньги подозреваемый успел потратить.
Мужчину поместили в СИЗО. Ему может грозить до 10 лет колонии за разбой.