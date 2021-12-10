В Новосибирске судят уроженца Узбекистана за убийство девушки в 2013 году

Напомним, восемь лет назад 30 апреля 30-летний уроженец Узбекистана находился в квартире на улице Титова вместе с девушками 22 и 24 лет. Из-за конфликта мужчина схватил нож набросился на обидчиц. Одна из девушек умерла в квартире в ту ночь от восьми ножевых ранений, другую удалось спасти.