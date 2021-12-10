atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря 2021, 05:21

Published 10 декабря 2021, 05:21

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В Новосибирске судят уроженца Узбекистана за убийство девушки в 2013 году

10 декабря 2021, 05:21
Второй девушке он нанес 11 ударов ножом, но она выжила.

Дело об убийстве 24-летней девушки в 2013 году и попытке убийства ее подруги дошло до суда в Новосибирске.

Преступник все эти годы скрывался в Республике Казахстан, но благодаря усердной работе следователей и полиции его местонахождение было установлено.

Напомним, восемь лет назад 30 апреля 30-летний уроженец Узбекистана находился в квартире на улице Титова вместе с девушками 22 и 24 лет. Из-за конфликта мужчина схватил нож набросился на обидчиц. Одна из девушек умерла в квартире в ту ночь от восьми ножевых ранений, другую удалось спасти.

Полиция объявила преступника в международный розыск. 2 сентября 2021 года его нашли.

#Криминал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика