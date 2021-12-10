В Новосибирске судят уроженца Узбекистана за убийство девушки в 2013 году

Posted 10 декабря 2021, 05:21
Published 10 декабря 2021, 05:21
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Дело об убийстве 24-летней девушки в 2013 году и попытке убийства ее подруги дошло до суда в Новосибирске.
Преступник все эти годы скрывался в Республике Казахстан, но благодаря усердной работе следователей и полиции его местонахождение было установлено.
Напомним, восемь лет назад 30 апреля 30-летний уроженец Узбекистана находился в квартире на улице Титова вместе с девушками 22 и 24 лет. Из-за конфликта мужчина схватил нож набросился на обидчиц. Одна из девушек умерла в квартире в ту ночь от восьми ножевых ранений, другую удалось спасти.
Полиция объявила преступника в международный розыск. 2 сентября 2021 года его нашли.