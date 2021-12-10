В Новосибирске зафиксировано 66 нарушений системы QR-кодов за неделю

Posted 10 декабря 2021, 08:01
Published 10 декабря 2021, 08:01
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Роспотребнадзор совместно с полицией проверил 262 общественных места в Новосибирске на соблюдение системы QR-кодов.
В ходе проверки было обнаружено 66 случая нарушения пропускного режима. Основанием для составления протокола стал 21 факт. 23 нарушителя ответят за нарушение предписаний правительства и рекомендаций ведомства перед судом.
Как сообщили в правительстве, в места массового пребывания людей, где были введены QR-коды, не попали 23 гражданина.