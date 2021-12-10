В Новосибирске закрыли дело в отношении соучредителя «СЛК-моторс» Ждановой

В ходе разбирательства выяснилось, что «СЛК-моторс» заказал более 600 автомобилей марки Toyota и Lexus. Но по разным причинам до автосалона не дошли все иномарки. Руководство сослалось на задержку на стадии производства, отсутствие необходимой модели на заводе и т.д. Покупателям обещали доставить машине через год, но ООО «Тойота мотор» прекратило сотрудничество с автосалоном. Это привело к тому, что часть покупателей не смогла получить свои автомобили и обратилась в полицию. В скором времени ООО «Тойота мотор» вернула всем потерпевшим деньги.