В Новосибирске закрыли дело в отношении соучредителя «СЛК-моторс» Ждановой

Posted 10 декабря 2021, 01:26
Published 10 декабря 2021, 01:26
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В Новосибирске закрыли дело о многомиллионном мошенничестве в отношении соучредителя «СЛК-моторс» Натальи Ждановой.
Как пишет «Коммерсантъ-Сибирь», в 2015 году на «СЛК-моторс» заявили несколько покупателей, которые не получили заказанные автомобили. Услуги автосалона обошлись им в 70 млн рублей. Следствие начало проверку в отношении Ждановой.
В ходе разбирательства выяснилось, что «СЛК-моторс» заказал более 600 автомобилей марки Toyota и Lexus. Но по разным причинам до автосалона не дошли все иномарки. Руководство сослалось на задержку на стадии производства, отсутствие необходимой модели на заводе и т.д. Покупателям обещали доставить машине через год, но ООО «Тойота мотор» прекратило сотрудничество с автосалоном. Это привело к тому, что часть покупателей не смогла получить свои автомобили и обратилась в полицию. В скором времени ООО «Тойота мотор» вернула всем потерпевшим деньги.
Следствие в течение нескольких лет искало доказательства вины Ждановой, но не смогло найти умысла у руководителя автосалона на преступление.
Экс-начальник районного отдела ГИБДД на Ставрополье оштрафован за коррупцию. По сообщению capost.media, он выдал со штрафстоянки грузовик с опасным грузом.