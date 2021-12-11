Депутат горсовета Новосибирска подчеркнула роль кокошника в воспитании любви к Родине

Также депутат высказалась по поводу кокошника, в ношении которого ее упрекали. Она заявила, что такой головной убор - часть часть национального костюма, часть национальной самоидентификации и часть национальной культуры. По ее мнению, кокошник может воспитать любовь к родной культуре и стать стимулом для изучения истории своей страны.