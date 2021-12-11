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Posted 11 декабря 2021, 12:18

Published 11 декабря 2021, 12:18

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

Депутат горсовета Новосибирска подчеркнула роль кокошника в воспитании любви к Родине

11 декабря 2021, 12:18
Хельга Пирогова прокомментировала колкости в свой адрес.

Депутат новосибирского горсовета Хельга Пирогова прокомментировала письмо с оскорблениями, которое пришло в ее адрес. В своем Инстаграм она рассказала, что от этого письма, в котором обсуждался внешний вид депутата, ей пришлось очень громко орать посреди мэрии.

По словам Пироговой, воспринимать всерьез подобные нападки нелепо. Но ее удручает, что где-то в Новосибирске есть люди, которые считают подобное смешным. А возмутило ее то, что неизвестный автор подписал письмо именем реального человека, с которым Пирогова знакома.

Также депутат высказалась по поводу кокошника, в ношении которого ее упрекали. Она заявила, что такой головной убор - часть часть национального костюма, часть национальной самоидентификации и часть национальной культуры. По ее мнению, кокошник может воспитать любовь к родной культуре и стать стимулом для изучения истории своей страны.

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