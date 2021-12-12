Новосибирские рестораторы рассказали об убытках после введения системы QR-кодов

Владельцы кафе и ресторанов рассказали, как прожили тяжелый месяц, после введения QR-кодов. Так, выручка сильно упала, потому что в такие заведения просто перестали ходить люди. Посещаемость остается на низком уровне. Некоторым рестораторам уже нечем платить зарплату сотрудникам. По словам официантов, если в кафе есть половина зала – это уже успех.