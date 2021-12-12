Новосибирские рестораторы рассказали об убытках после введения системы QR-кодов

Posted 12 декабря 2021, 03:32
Published 12 декабря 2021, 03:32
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Новосибирские рестораторы по-прежнему говорят о больших убытках в заведениях общественного питания. Посещаемость стабильно упала на 40-70%.
Владельцы кафе и ресторанов рассказали, как прожили тяжелый месяц, после введения QR-кодов. Так, выручка сильно упала, потому что в такие заведения просто перестали ходить люди. Посещаемость остается на низком уровне. Некоторым рестораторам уже нечем платить зарплату сотрудникам. По словам официантов, если в кафе есть половина зала – это уже успех.
Если раньше на выходных была большая загруженность, то сейчас работники «отдыхают» целыми днями. При этом отмечают, что к концу месяца количество вакцинированных людей все же увеличилось, но на показатели прибыли это почти никак не влияет.
Сейчас начался праздничный сезон. В преддверии Нового года всегда было большое количество людей. Многие бронировали столик за два месяца. На данный момент владельцы ресторанов уверены, что и на праздники ситуация не улучшится. Бизнесмены потеряют много денег.
Некоторые рестораторы отмечают, что власти специально «тренируются» на заведениях общественного питания. Именно там, в первую очередь, вводят новые требования, тем самым бизнес просто погибает, пишет НГС.