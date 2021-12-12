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Posted 12 декабря 2021, 02:31

Published 12 декабря 2021, 02:31

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

Новосибирского активиста вновь задержали за протестную акцию против QR-кодов

12 декабря 2021, 02:31
Он выступал на митинге 11 декабря у театра.

Новосибирского активиста задержали повторно, после протестов на «Глобусе». Андрея Кагородцева первый раз задержали за протестную акцию против QR-кодов на Монументе Славы.

Мужчине выписали штраф в виде 15 000 рублей. Однако это активиста не остановило. Андрей вышел на протесты 11 декабря. Он выступал как против QR-кодов, так против и повышения цен на проезд.

Спустя пару минут к Кайгородцеву подошли из полиции. Ему сказали пройти в машину, но активист сильно сопротивлялся. Однако все-таки был задержан.

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