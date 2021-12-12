Новосибирского активиста вновь задержали за протестную акцию против QR-кодов

Posted 12 декабря 2021, 02:31
Published 12 декабря 2021, 02:31
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Новосибирского активиста задержали повторно, после протестов на «Глобусе». Андрея Кагородцева первый раз задержали за протестную акцию против QR-кодов на Монументе Славы.
Мужчине выписали штраф в виде 15 000 рублей. Однако это активиста не остановило. Андрей вышел на протесты 11 декабря. Он выступал как против QR-кодов, так против и повышения цен на проезд.
Спустя пару минут к Кайгородцеву подошли из полиции. Ему сказали пройти в машину, но активист сильно сопротивлялся. Однако все-таки был задержан.