Новосибирцы вышли на митинг против повышения тарифов

Posted 12 декабря 2021, 07:18
Published 12 декабря 2021, 07:18
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В Новосибирске состоялся митинг против повышения тарифов. Он прошел возле театра «Глобус».
На протестную акцию вышли более десятка сибиряков. Они потребовали прекратить создание новых свалок и повышение тарифов. Также прозвучали призывы навести порядок в транспортной отрасли.
Поскольку мероприятие проходит в гайд-парке, оно не требует согласования. Однако без присутствия полиции не обошлось.
О проведении акции в соцсетях объявляли активисты Российской коммунистической рабочей партии. Они выступают с подобными протестами уже в седьмой раз.
Напомним, правительство Новосибирской области объявило о росте тарифов ЖКХ на сумму максимально возможного индекса, установленного в России. Также в Новосибирске повышаются цены на проезд в общественном транспорте с 15 декабря. Цены вырастают на 1 рубль.