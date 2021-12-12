Новосибирцы вышли на митинг против повышения тарифов

Напомним, правительство Новосибирской области объявило о росте тарифов ЖКХ на сумму максимально возможного индекса, установленного в России. Также в Новосибирске повышаются цены на проезд в общественном транспорте с 15 декабря. Цены вырастают на 1 рубль.