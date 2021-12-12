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Posted 12 декабря 2021, 07:18

Published 12 декабря 2021, 07:18

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

Новосибирцы вышли на митинг против повышения тарифов

Новосибирцы вышли на митинг против повышения тарифов

12 декабря 2021, 07:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Также прозвучали призывы навести порядок в транспортной отрасли.

В Новосибирске состоялся митинг против повышения тарифов. Он прошел возле театра «Глобус».

На протестную акцию вышли более десятка сибиряков. Они потребовали прекратить создание новых свалок и повышение тарифов. Также прозвучали призывы навести порядок в транспортной отрасли.

Поскольку мероприятие проходит в гайд-парке, оно не требует согласования. Однако без присутствия полиции не обошлось.

О проведении акции в соцсетях объявляли активисты Российской коммунистической рабочей партии. Они выступают с подобными протестами уже в седьмой раз.

Напомним, правительство Новосибирской области объявило о росте тарифов ЖКХ на сумму максимально возможного индекса, установленного в России. Также в Новосибирске повышаются цены на проезд в общественном транспорте с 15 декабря. Цены вырастают на 1 рубль.

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