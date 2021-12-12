Расписание пригородных электричек изменили в Новосибирске с 12 декабря

Posted 12 декабря 2021, 08:19
Published 12 декабря 2021, 08:19
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В Новосибирской области поменялось расписание пригородных электричек. Новый график вступил в силу с 12 декабря по всей России.
Зимой по требования Минтранса НСО вводятся 4 новых маршрута. По будним дням будет ходить 72 пары электричек, в выходные — 50 пар пригородных поездов.
Новые маршруты вводятся в рамках проекта «Городская железная дорога». Добавляются маршруты Новосибирск-Восточный — Пригородный простор в 07.07 и 17.42. В обратном направлении электропоезд проследует в 08.16 и 18.45. Всего на участке Новосибирск-Восточный — Пригородный простор будут курсировать 10 транзитных маршрутов пригородных поездов.
Продлили маршрут пригородного поезда № 6326 Чулымская — Новосибирск-Главный. Теперь поезд идет до станции Новосибирск-Восточный. А на маршруте Новосибирск-Главный — Пригородный простор появится дополнительная остановка на о.п. Ипподром.
По просьбам жителей Первомайского района появляется дополнительная остановка на станции «Иня». Там будут останавливаться электрички Новосибирск — Издревая и Новосибирск — Черепаново.
Также учли пожелания пассажиров и при корректировке маршрутов западного направления. Электрички Новосибирск — Чулымская и Чулымская — Барабинск объединены в один маршрут.