Расписание пригородных электричек изменили в Новосибирске с 12 декабря

Новые маршруты вводятся в рамках проекта «Городская железная дорога». Добавляются маршруты Новосибирск-Восточный — Пригородный простор в 07.07 и 17.42. В обратном направлении электропоезд проследует в 08.16 и 18.45. Всего на участке Новосибирск-Восточный — Пригородный простор будут курсировать 10 транзитных маршрутов пригородных поездов.