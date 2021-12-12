Уволенная учительница из Барнаула не поддержала молодого педагога из Новосибирска

Но Кувшинникова не стала поддерживать Викторию Каширину, которая выложила откровенное видео в Instagram. Молодую преподавательницу многие затравили в социальных сетях. Более того, Татьяна не понимает, зачем девушка пошла работать в школу, если занимается таким видом танцев. Она уверена, что большинство людей видят в этом только стриптиз.