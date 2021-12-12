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Posted 12 декабря 2021, 01:48

Published 12 декабря 2021, 01:48

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

Уволенная учительница из Барнаула не поддержала молодого педагога из Новосибирска

12 декабря 2021, 01:48
Татьяна недоумевает, зачем девушка вообще пошла работать в школу.

Учительница из Барнаула, которую уволили за фото в купальнике, не поддержала уволенную учительницу из-за развратного видео.

Татьяну Кувшинникову попросили уйти из школы еще в 2019 году. По всей России разгремелся громкий скандал. Педагог выложила фотографии в соцсетях в купальнике. Тогда Татьяну поддержали многие.

Но Кувшинникова не стала поддерживать Викторию Каширину, которая выложила откровенное видео в Instagram. Молодую преподавательницу многие затравили в социальных сетях. Более того, Татьяна не понимает, зачем девушка пошла работать в школу, если занимается таким видом танцев. Она уверена, что большинство людей видят в этом только стриптиз.

Учительница из Барнаула заявила, что молодой девушке надо было удалить все фотографии и видео откровенного характера, забыть про такие танцы и закрыть все свои страницы.

Также Татьяна заявила, что не видит никакой схожести с ее историей. Она примерный педагог и у нее прекрасный имидж. Ничего провокационного она никогда не делала, пишет Сиб.фм.

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