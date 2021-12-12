Уволенная учительница из Барнаула не поддержала молодого педагога из Новосибирска

Posted 12 декабря 2021, 01:48
Published 12 декабря 2021, 01:48
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Учительница из Барнаула, которую уволили за фото в купальнике, не поддержала уволенную учительницу из-за развратного видео.
Татьяну Кувшинникову попросили уйти из школы еще в 2019 году. По всей России разгремелся громкий скандал. Педагог выложила фотографии в соцсетях в купальнике. Тогда Татьяну поддержали многие.
Но Кувшинникова не стала поддерживать Викторию Каширину, которая выложила откровенное видео в Instagram. Молодую преподавательницу многие затравили в социальных сетях. Более того, Татьяна не понимает, зачем девушка пошла работать в школу, если занимается таким видом танцев. Она уверена, что большинство людей видят в этом только стриптиз.
Учительница из Барнаула заявила, что молодой девушке надо было удалить все фотографии и видео откровенного характера, забыть про такие танцы и закрыть все свои страницы.
Также Татьяна заявила, что не видит никакой схожести с ее историей. Она примерный педагог и у нее прекрасный имидж. Ничего провокационного она никогда не делала, пишет Сиб.фм.