Бывшего директора новосибирского городского предприятия осудят за демонтаж рекламы

По версии следствия, в апреле прошлого года обвиняемый после демонтажа самовольно установленного объекта отправил его на утилизацию, заключив контракт на работы с некой фирмой. По правилам же, нестационарный объект, даже если он незаконно установлен, должен быть отправлен на хранение.