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Posted 13 декабря 2021, 11:11

Published 13 декабря 2021, 11:11

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

Бывшего директора новосибирского городского предприятия осудят за демонтаж рекламы

13 декабря 2021, 11:11
Он обвиняется в халатности, из-за которой коммерческое предприятие потерпело убыток на сумму более 10 миллионов рублей.

В Новосибирске пойдет под суд бывший директор муниципального «Городского центра наружной рекламы». Его обвиняют в халатности, из-за которой коммерческое предприятие ООО «ДРЦ» потеряло более 10 миллионов рублей.

По версии следствия, в апреле прошлого года обвиняемый после демонтажа самовольно установленного объекта отправил его на утилизацию, заключив контракт на работы с некой фирмой. По правилам же, нестационарный объект, даже если он незаконно установлен, должен быть отправлен на хранение.

Собственником сломанной конструкции, стоявшей на улице Советской, было ООО «ДРЦ». Ему нанесен особо крупный ущерб на сумму 10 327 081 рубль.

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#Происшествия#Новости
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