Бывшие милиционеры рассказали о громких убийствах 2000-х на новосибирском вокзале

Когда мужчина пришел в себя, то рассказал, что познакомился на вокзале с безобидными девушками. Он выпил с ними пиво и они вместе поехали на квартиру сибирячек. Больше сотрудник ничего не помнил. В милиции решили сравнить отпечатки пальцев с бутылки и с коробки, где нашли мертвую девушку. Выяснилось, что отпечатки совпали с теми сибирячками, которых доставляли в отдел для дачи показаний. На место выехала милиция. По приезду одна девушка уже собирала вещи, чтобы бежать, а другая исчезла.