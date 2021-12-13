Бывшие милиционеры рассказали о громких убийствах 2000-х на новосибирском вокзале

Posted 13 декабря 2021,, 04:50
Published 13 декабря 2021,, 04:50
Modified Сегодня, 02:42
Updated Сегодня, 02:42
Бывшие милиционеры рассказали детали самого страшного преступления в 2000-х. Преступная банда орудовала несколько месяцев на Главном вокзале в Новосибирске.
Происшествие взбудоражило весь Новосибирск в 2003 году. На вокзале начали пропадать люди, а находили их мертвыми у реки Обь. Жертвами стали мужчины среднего возраста. У всех одна причина смерти — переохлаждение. Милиция разбиралась в преступлениях два месяца. Именно столько и пропадали сибиряки таинственным образом.
Оперы начали разрабатывать план поиска преступника. Был составлен психологический портрет, и какими действиями маньяк руководствовался. Так, под портрет жертв попадали состоятельные мужчины. Их грабили, раздевали и они умирали.
Однажды на берегу нашли мертвую девушку в коробке. Симптомы те же — переохлаждение. Во время вскрытия тела медики обнаружили в крови психотропные вещества.
Выяснилось, что вещество действует только несколько часов, а потом бесследно исчезает из крови. Это означало, что всех жертв поили психотропами и оставляли замерзать на берегу.
При девушке были документы на имя Маргариты. Когда милицейские «пробили» жертву, то выяснили, где она живет. Это и могло привести к предполагаемому преступнику. На указанном адресе проживали две девушки. Их доставили в следственный отдел. Сибирячки пояснили, что умершая проживала вместе с ними, но внезапно пропала. С девушек сняли отпечатки и отпустили.
Затем в милиции начали проводить спецоперации. Сотрудники стояли на вокзале и выступали в роле пассажиров. Они держали связь с другими операми. В один момент на связь не вышел один милиционер. Спустя время его обнаружили без сознания у берега с бутылкой пива. Его доставили в больницу.
Когда мужчина пришел в себя, то рассказал, что познакомился на вокзале с безобидными девушками. Он выпил с ними пиво и они вместе поехали на квартиру сибирячек. Больше сотрудник ничего не помнил. В милиции решили сравнить отпечатки пальцев с бутылки и с коробки, где нашли мертвую девушку. Выяснилось, что отпечатки совпали с теми сибирячками, которых доставляли в отдел для дачи показаний. На место выехала милиция. По приезду одна девушка уже собирала вещи, чтобы бежать, а другая исчезла.
С подозреваемой провели допрос. Она рассказала все подробности преступлений. Выяснилось, что орудовала преступная группа из Тогучинского района. Главным в деле был бывший судимый физрук, который собрал банду для преступных действий. Участниками выступали главный руководитель, две девушки, водитель такси.
Схема преступлений стала ясна. Девушки под видом проституток заманивали мужчин выпить алкоголь и проехать к ним на квартиру. Новосибирцы не отказывали и следовали указанием красивых девиц. У них был личный таксист, который отвозил на указанное место. По дороге их поили пивом с психотропными веществами и мужчины засыпали. Просыпались единицы, но их до смерти забивали. Вещество выветривалось из организма, людей раздевали и бросали у Оби. При этом их грабили.
Всю преступную банду оперативно поймали. Они сознались в преступлениях. Им дали от 6 до 19 лет колонии строгого режима. Главарю (бывшему физруку) дали 20 лет, пишет НГС.