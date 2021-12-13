Социальная сеть VK постепенно теряет лояльную и свободолюбивую аудиторию

Как отмечает издание, показатели VK выглядят хорошими. Соцсеть остается абсолютным лидером по числу посетителей в России, а количество ее пользователей за 10 лет только увеличилось. По представленным данным, хотя бы раз в месяц в VK заходят 71,8% россиян. Что уже наталкивает на размышления об объективности таких оценок, поскольку в России около 42 миллионов пенсионеров. Так или иначе, аудитория этой соцсети больше, чем у остальных. Но огромная конкуренция в сфере digital постепенно уводит аудиторию VK в другие сети. И причиной тому стала политика, проводимая ВКонтакте после ухода ее основателя Павла Дурова. При нем соцсеть была на острие прогресса и многие воспринимали ее как своеобразный остров свободы с возможностью выражать свое мнение. Но ситуация изменилась. Теперь оказаться под следствием можно из-за неосторожного репоста. И, хотя другие соцсети также обязаны предоставлять правоохранителям информацию по запросу, в глазах общественности VK делает это менее деликатно. Например, у Facebook есть специальный раздел, где прописаны основания для выдачи данных о пользователе. А россияне испытывают желание ощущать хоть какую-то безопасность. Поэтому многие и перетекают в зарубежные социальные сети. Таким образом, делает вывод издание, живая аудитория VK сокращается, уходя в другой «остров свободы» - Telegram. На перемены не могут не обращать внимание маркетологи.