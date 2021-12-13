Социальная сеть VK постепенно теряет лояльную и свободолюбивую аудиторию

Posted 13 декабря 2021, 12:37
Published 13 декабря 2021, 12:37
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Одной из крупнейших сделок на медиарынке России стала продажа социальной сети VK, более известной как ВКонтакте. Она полностью ушла под контроль окологударственных структур. При этом, как отмечают "Новые известия", вопрос целесообразности покупки остается открытым.
Как отмечает издание, показатели VK выглядят хорошими. Соцсеть остается абсолютным лидером по числу посетителей в России, а количество ее пользователей за 10 лет только увеличилось. По представленным данным, хотя бы раз в месяц в VK заходят 71,8% россиян. Что уже наталкивает на размышления об объективности таких оценок, поскольку в России около 42 миллионов пенсионеров. Так или иначе, аудитория этой соцсети больше, чем у остальных. Но огромная конкуренция в сфере digital постепенно уводит аудиторию VK в другие сети. И причиной тому стала политика, проводимая ВКонтакте после ухода ее основателя Павла Дурова. При нем соцсеть была на острие прогресса и многие воспринимали ее как своеобразный остров свободы с возможностью выражать свое мнение. Но ситуация изменилась. Теперь оказаться под следствием можно из-за неосторожного репоста. И, хотя другие соцсети также обязаны предоставлять правоохранителям информацию по запросу, в глазах общественности VK делает это менее деликатно. Например, у Facebook есть специальный раздел, где прописаны основания для выдачи данных о пользователе. А россияне испытывают желание ощущать хоть какую-то безопасность. Поэтому многие и перетекают в зарубежные социальные сети. Таким образом, делает вывод издание, живая аудитория VK сокращается, уходя в другой «остров свободы» - Telegram. На перемены не могут не обращать внимание маркетологи.
Директор по маркетингу компании Raddy Алиса Денисова считает, что с уходом Дурова соцсеть изменилась к худшему. У VK пропала та атмосфера, которая привлекала пользователей и заставляла пользоваться соцсетью в полной мере. Эволюция VK остановилась и он стал догонять, вместо того, чтобы создавать тренды. Серьезную конкуренцию ему составляют Instagram и TikTok. В итоге, по данным независимых исследований, вовлечённость аудитории ВКонтакте не такая отличная, как ее пытается представить принадлежащий ВЦИОМу Mediascope. Согласно анализу профилей, лишь 44% из них были активны хотя бы раз за последние 2 года. Только в 46% из них пользователи заглядывают каждый день. Но для бизнеса еще важнее то, что VK популярен в небольших городах России, а в крупных и мегаполисах ее аудитория гораздо менее активна. Учитывая то, что пользователи разбегаются, новому руководству VK теперь приходится выбирать между дальнейшим накручиванием показателей для создания образа успешной соцсети и реальной работой по созданию новых продуктов. При этом вернуть доверие к социальной сети окажется трудной задачей.