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Posted 14 декабря 2021, 08:35

Published 14 декабря 2021, 08:35

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В Новосибирске мужчина в магазине вскрыл шоколадные яйца и забрал игрушки внутри

14 декабря 2021, 08:35
Ущерб составил 900 рублей.

В Новосибирске мужчина в магазине украл игрушки из киндер-сюрпризов. Инцидент произошел в Калининском районе.

Сотрудники магазина обнаружили на витрине разломанные шоколадные яйца и их упаковку. Игрушек внутри не было. По камерам видеонаблюдения стало ясно, что вором оказался взрослый мужчина. Он вскрыл 4 киндера, забрал содержимое и сбежал.

Одно яйцо стоило 230 рублей. Общая сумма ущерба превысила 900 рублей. Теперь мужчину разыскивают по фотопортрету.

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#Общество#Новости
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