В Новосибирске мужчина в магазине вскрыл шоколадные яйца и забрал игрушки внутри

Posted 14 декабря 2021, 08:35
Published 14 декабря 2021, 08:35
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В Новосибирске мужчина в магазине украл игрушки из киндер-сюрпризов. Инцидент произошел в Калининском районе.
Сотрудники магазина обнаружили на витрине разломанные шоколадные яйца и их упаковку. Игрушек внутри не было. По камерам видеонаблюдения стало ясно, что вором оказался взрослый мужчина. Он вскрыл 4 киндера, забрал содержимое и сбежал.
Одно яйцо стоило 230 рублей. Общая сумма ущерба превысила 900 рублей. Теперь мужчину разыскивают по фотопортрету.