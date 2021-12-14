В Новосибирске мужчина в магазине вскрыл шоколадные яйца и забрал игрушки внутри

Сотрудники магазина обнаружили на витрине разломанные шоколадные яйца и их упаковку. Игрушек внутри не было. По камерам видеонаблюдения стало ясно, что вором оказался взрослый мужчина. Он вскрыл 4 киндера, забрал содержимое и сбежал.