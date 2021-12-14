В Новосибирске по делу об убийстве жертвы домашнего насилия проходит полицейский

В ходе расследования всю вину возложили на сержанта полиции Юрия Денисова, который принял в тот день вызов. По данным следствия, он был в курсе этого дела. Его адвокат Василий Кальван утверждает, что в ту ночь техника, которая фиксирует сообщение, была неисправна. Видеозапись доказывает, что сержант пытался трясти картридж, но это не помогло.