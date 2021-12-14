В Новосибирске по делу об убийстве жертвы домашнего насилия проходит полицейский

Posted 14 декабря 2021, 03:30
Published 14 декабря 2021, 03:30
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Бывшего полицейского могут посадить из-за убийства матери двоих детей жителем Бердска.
Речь идет о жертве домашнего насилия, которая жаловалась на мужа в полицию, но не получила помощи. Женщина звонила в отделение в ночь на 29 марта. Она заявила на агрессивного супруга, которого в итоге забрали в отделение. Но после профилактической беседы мужчина вернулся домой и завершил начатое. Крики женщины слышали соседи.
В ходе расследования всю вину возложили на сержанта полиции Юрия Денисова, который принял в тот день вызов. По данным следствия, он был в курсе этого дела. Его адвокат Василий Кальван утверждает, что в ту ночь техника, которая фиксирует сообщение, была неисправна. Видеозапись доказывает, что сержант пытался трясти картридж, но это не помогло.
Обвинение считает, что убийства можно было предотвратить.
Как пишет «Вести Новосибирск», мать убитой женщины пытается отсудить 1,5 млн рублей в качестве морального вреда.