Губернатор не будет отменять QR-коды в кафе и ресторанах Новосибирска

Posted 15 декабря 2021, 07:34
Published 15 декабря 2021, 07:34
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Кафе и рестораны Новосибирска продолжат работу по системе QR-кодов в новогодние праздники. Губернатор сообщил, что общепиту уже сделали послабление и разрешили увеличить число посетителей, остальные меры не снимаются.
Травников также обратил внимание, что власти не стали лишать работающее население праздника и позволили проводить корпоративы. Опять же горожан просят соблюдать санитарные требования.