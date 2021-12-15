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Posted 15 декабря 2021, 07:34

Published 15 декабря 2021, 07:34

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

Губернатор не будет отменять QR-коды в кафе и ресторанах Новосибирска

15 декабря 2021, 07:34
В местах массового пребывания людей действует система QR-кодов.

Кафе и рестораны Новосибирска продолжат работу по системе QR-кодов в новогодние праздники. Губернатор сообщил, что общепиту уже сделали послабление и разрешили увеличить число посетителей, остальные меры не снимаются.

Травников также обратил внимание, что власти не стали лишать работающее население праздника и позволили проводить корпоративы. Опять же горожан просят соблюдать санитарные требования.

Ранее сообщалось, что область достигнет коллективного иммунитета в январе следующего года.

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