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Posted 15 декабря 2021, 10:31

Published 15 декабря 2021, 10:31

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

В Новосибирске на 5 дней закрыли для транспорта улицу Столетова

15 декабря 2021, 10:31
Причиной введения ограничений стала прокладка теплотрассы.

Сегодня, 15 декабря, в Новосибирске перекрыли для транспорта улицу Столетова. Ограничения в движении введены на 5 дней, по 19 декабря включительно.

Как рассказали редакции Atas.info в мэрии, проезд закрыли возле дома №18. Причина - работы по прокладке теплотрассы.

Сегодня же и по 29 декабря на 4 метра сузили проезжую часть улицы Максима Горького в районе дом №17а. Здесь дело в ремонте теплотрассы.

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