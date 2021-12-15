В Новосибирске на 5 дней закрыли для транспорта улицу Столетова

Posted 15 декабря 2021, 10:31
Published 15 декабря 2021, 10:31
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Сегодня, 15 декабря, в Новосибирске перекрыли для транспорта улицу Столетова. Ограничения в движении введены на 5 дней, по 19 декабря включительно.
Как рассказали редакции Atas.info в мэрии, проезд закрыли возле дома №18. Причина - работы по прокладке теплотрассы.
Сегодня же и по 29 декабря на 4 метра сузили проезжую часть улицы Максима Горького в районе дом №17а. Здесь дело в ремонте теплотрассы.