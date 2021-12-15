В Новосибирской области замминистра ЖКХ Нормайкин вышел из СИЗО

Posted 15 декабря 2021, 06:53
Published 15 декабря 2021, 06:53
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Подозреваемого в крупной взятки замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина выпустили из СИЗО, но ограничили круг общения.
Суд заменил заключение в СИЗО домашним арестом, но с соблюдением ряда условий. Так, обвиняемому запрещено использовать средства связи. Ему нельзя выходить на контакт с лицами, в той или иной степени связанными с расследованием его дела. При этом запреты не распространяются на его адвоката.
Напомним, Нормайкин приложил руку к победе строительной организации в конкурсе на возведение станции водоподготовки и скважин. За свою помощь он получил 2 млн рублей.