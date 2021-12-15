В Новосибирской области замминистра ЖКХ Нормайкин вышел из СИЗО

Суд заменил заключение в СИЗО домашним арестом, но с соблюдением ряда условий. Так, обвиняемому запрещено использовать средства связи. Ему нельзя выходить на контакт с лицами, в той или иной степени связанными с расследованием его дела. При этом запреты не распространяются на его адвоката.