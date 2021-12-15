atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря 2021, 06:53

Published 15 декабря 2021, 06:53

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

В Новосибирской области замминистра ЖКХ Нормайкин вышел из СИЗО

15 декабря 2021, 06:53
Еще два месяца он проведет под домашним арестом.

Подозреваемого в крупной взятки замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина выпустили из СИЗО, но ограничили круг общения.

Суд заменил заключение в СИЗО домашним арестом, но с соблюдением ряда условий. Так, обвиняемому запрещено использовать средства связи. Ему нельзя выходить на контакт с лицами, в той или иной степени связанными с расследованием его дела. При этом запреты не распространяются на его адвоката.

Напомним, Нормайкин приложил руку к победе строительной организации в конкурсе на возведение станции водоподготовки и скважин. За свою помощь он получил 2 млн рублей.

#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика