Стали известны мотивы громкого убийства таксиста директором таксопарка в Новосибирске

Напомним, 56-летний директор таксопарка убил своего работника и закопал на Заельцовском кладбище. 29-летний погибший работал в такси и имел хорошие отношения со всем коллективом. В один момент подозреваемый попросил подвести его на кладбище. Директор ударил лопатой подчиненного, задушил и закопал.