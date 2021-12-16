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Posted 16 декабря 2021, 04:40

Published 16 декабря 2021, 04:40

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

Стали известны мотивы громкого убийства таксиста директором таксопарка в Новосибирске

16 декабря 2021, 04:40
Подозреваемый и погибший хорошо общались.

Стали известны мотивы громкого убийства таксиста директором таксопарка в Новосибирске. Об этом рассказала изданию Сиб.фм следователь Татьяна Авхимович.

Напомним, 56-летний директор таксопарка убил своего работника и закопал на Заельцовском кладбище. 29-летний погибший работал в такси и имел хорошие отношения со всем коллективом. В один момент подозреваемый попросил подвести его на кладбище. Директор ударил лопатой подчиненного, задушил и закопал.

Следователь СК раскрыла мотивы преступления. На данный момент с подозреваемым проводятся всевозможные экспертизы. Мужчина ищет оправдания своему поступку. Он заявляет, что был в состоянии аффекта.

Убитый парень был в хороших отношениях с директором. Погибший даже помогал товарищу ухаживать за родительской могилой. Предполагается, что мужчины поссорились из-за работы. Большинство людей шокировала данная новость. Никто не подозревал, что директор таксопарка на такое способен.

#Криминал
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