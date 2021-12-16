Posted 16 декабря 2021, 04:40
Published 16 декабря 2021, 04:40
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
Стали известны мотивы громкого убийства таксиста директором таксопарка в Новосибирске. Об этом рассказала изданию Сиб.фм следователь Татьяна Авхимович.
Напомним, 56-летний директор таксопарка убил своего работника и закопал на Заельцовском кладбище. 29-летний погибший работал в такси и имел хорошие отношения со всем коллективом. В один момент подозреваемый попросил подвести его на кладбище. Директор ударил лопатой подчиненного, задушил и закопал.
Следователь СК раскрыла мотивы преступления. На данный момент с подозреваемым проводятся всевозможные экспертизы. Мужчина ищет оправдания своему поступку. Он заявляет, что был в состоянии аффекта.
Убитый парень был в хороших отношениях с директором. Погибший даже помогал товарищу ухаживать за родительской могилой. Предполагается, что мужчины поссорились из-за работы. Большинство людей шокировала данная новость. Никто не подозревал, что директор таксопарка на такое способен.