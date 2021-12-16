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Posted 16 декабря 2021, 08:23

Published 16 декабря 2021, 08:23

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

В Новосибирске водитель на автомобиле Hyundai сбил маму с 4-летним ребенком

16 декабря 2021, 08:23
Пострадавшие шли по переходу.

В Новосибирске водитель Hyundai сбил маму с ребенком. Об этом рассказали в ГИБДД.

ДТП произошло 16 декабря. На улице Падунская у дома №12 мама с 4-летним мальчиком переходили дорогу на пешеходном переходе. В это время их сбил 44-летний водитель на автомобиле Hyundai Solaris.

В итоге 35-летняя женщина и ребенок получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

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#Происшествия
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