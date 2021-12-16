В Новосибирске водитель на автомобиле Hyundai сбил маму с 4-летним ребенком

Posted 16 декабря 2021, 08:23
Published 16 декабря 2021, 08:23
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
В Новосибирске водитель Hyundai сбил маму с ребенком. Об этом рассказали в ГИБДД.
ДТП произошло 16 декабря. На улице Падунская у дома №12 мама с 4-летним мальчиком переходили дорогу на пешеходном переходе. В это время их сбил 44-летний водитель на автомобиле Hyundai Solaris.
В итоге 35-летняя женщина и ребенок получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.