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Posted 16 декабря 2021, 08:20

Published 16 декабря 2021, 08:20

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

В Новосибирской области от COVID-19 умерли двое мужчин и 10 женщин

16 декабря 2021, 08:20
58 пациентов с коронавирусом находятся под ИВЛ.

Двенадцать жителей пенсионного возраста умерли от коронавируса в Новосибирской области.

16 декабря оперштаб сообщил о смерти 65-летнего и 78-летнего мужчин и 10 женщин в возрасте от 63 до 89 лет. Число смертельных случаев выросло до 4 028.

В сутки зарегистрировано еще 393 заболевших коронавирусом. Отрицательные тесты после лечения в этот же день получили 279 пациентов стационара для Covid-пациентов. Остаются на лечении 3 793 человека.

В тяжелом состоянии находится 341 новосибирец с коронавирусом, из них 58 – под ИВЛ.

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