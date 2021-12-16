В Новосибирской области от COVID-19 умерли двое мужчин и 10 женщин

Posted 16 декабря 2021, 08:20
Published 16 декабря 2021, 08:20
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Двенадцать жителей пенсионного возраста умерли от коронавируса в Новосибирской области.
16 декабря оперштаб сообщил о смерти 65-летнего и 78-летнего мужчин и 10 женщин в возрасте от 63 до 89 лет. Число смертельных случаев выросло до 4 028.
В сутки зарегистрировано еще 393 заболевших коронавирусом. Отрицательные тесты после лечения в этот же день получили 279 пациентов стационара для Covid-пациентов. Остаются на лечении 3 793 человека.
В тяжелом состоянии находится 341 новосибирец с коронавирусом, из них 58 – под ИВЛ.