Корпорация МСП запускает «Фермерские островки» в магазинах «Магнит» и «Пятерочка»

Первый «Фермерский островок» будет запущен в столице Республики Башкортостан 17 декабря на территории магазина «Магнит». Срок действия проекта составляет полгода. За это время планируется открыть более 10 площадок в пяти субъектах, где имеются магазины «Магнит» и «Пятерочка». В дальнейшем проект будет распространен на остальные регионы.