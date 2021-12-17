Корпорация МСП запускает «Фермерские островки» в магазинах «Магнит» и «Пятерочка»

Posted 17 декабря 2021, 06:14
Published 17 декабря 2021, 06:14
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Сообщается, что благодаря этому проекту местные производители сельхозпродукции смогут размещать свои товары в магазинах «Пятерочка» и «Магнит». Вместе с тем бизнесменам не надо будет соблюдать условия торговых сетей для поставщиков, пишет iz.ru.
Как сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, целью пилотного проекта является создание альтернативного канала сбыта для представителей малого бизнеса, которые работают в аграрной сфере.
Предполагается, что «Фермерские островки» будут функционировать по модели кооператива, поскольку микропредприятия самостоятельно не могут разместить точки продаж в магазине федеральной торговой сети, а дневная выручка не окупит понесенные затраты.
«Кооператив же позволит собраться вместе нескольким предпринимателям, объединяя от 10 до 25 фермеров. В отличие от уже существующих подобных торговых точек, наши „Фермерские островки“ — это 20-30 „квадратов“ с широким ассортиментом», — отметил Александр Исаевич.
Первый «Фермерский островок» будет запущен в столице Республики Башкортостан 17 декабря на территории магазина «Магнит». Срок действия проекта составляет полгода. За это время планируется открыть более 10 площадок в пяти субъектах, где имеются магазины «Магнит» и «Пятерочка». В дальнейшем проект будет распространен на остальные регионы.
По словам главы Корпорации МСП, компания не только организует проект, но и сопровождает бизнесменов от создания идеи до открытия точки продаж. Вместе с тем компания также предоставляет предпринимателям возможность оформления на выгодных условиях кредита в МСП Банке.
Поддержка фермерам также будет оказана региональными властями. В частности, бизнесменам будет оказана финансовая поддержка, а также помощь в поиске участников для включения в кооператив.
В настоящее время компания уже подписала контракты о сотрудничестве с ведущими ретейлерами, к которым относятся «ВкусВилл», «Магнит», Х5 Group, «Дикси-Юг», а также с Центросоюзом РФ, «РусАгроМаркет-Холдингом», Ассоциацией экспертов рынка ретейла и учреждением «Московские ярмарки». Всего 189 бизнесменов при поддержке Корпорации МСП смогли подписать 195 соглашений с федеральными торговыми сетями.