Мэрия Новосибирска судится с Хилокским рынком из-за земли

Отметим, что спорный участок был отдан в аренду до апреля 2026 года. ЗАО планировало обустроить там парковку. В 2021 году там была построена стоянка спецтехники. Собственник обратился в земельный департамент для оформления в собственность земельного участка. Но получил отказ.