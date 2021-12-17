Мэрия Новосибирска судится с Хилокским рынком из-за земли

Posted 17 декабря 2021, 04:18
Published 17 декабря 2021, 04:18
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Мэрия Новосибирска пытается через суд вернуть землю, который арендовал Хилокский рынок.
Арбитражный суд в начале декабря принял решение в пользу ЗАО «Торговый центр «Хилокский». Согласно ему, участок площадью почти 3 тыс. кв.м. между рынком, мечетью и Клещихинским кладбищем должен быть продан в течение месяца ЗАО.
После того, как суд вынес решение, ЗАО было закрыто и появилось ООО «ТЦ Хилокский». Об этом сообщает «Конкурс.Фокус». Гендиректором ООО является Анатолий Зяблов, а учредителем - директор ООО "Автоцентр Хилокский» Валерий Масько.
Мэрия готовит апелляционную жалобу.
Отметим, что спорный участок был отдан в аренду до апреля 2026 года. ЗАО планировало обустроить там парковку. В 2021 году там была построена стоянка спецтехники. Собственник обратился в земельный департамент для оформления в собственность земельного участка. Но получил отказ.