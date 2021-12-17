Новосибирец осудил вице-мэра Анну Терешкову за видео в купальнике

Posted 17 декабря 2021, 03:15
Published 17 декабря 2021, 03:15
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Житель Новосибирска Сергей Зеленский пристыдил вице-мэра Анну Терешкову за ноябрьское фото в купальнике.
Сибиряк не видит в ее поступке популяризации ЗОЖ. Учитывая, что на видео чиновница, он напомнил о понятии «деловая репутация».
В мэрии не увидели ничего плохого в публикации. В пресс-службе НГС заявили, что страничка в соцсети не является официальным источником информации органа власти.
Напомним, что аналогичный случай произошел с учительницей Барнаула. Женщина много лет занимается моржеванием и поделилась в соцсети фото в купальнике. После этого директор школы уволила ее, а преподаватели осудили.