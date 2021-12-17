Новосибирец осудил вице-мэра Анну Терешкову за видео в купальнике

Напомним, Анна Терешкова опубликовала в соцсети видео, на котором она в купальнике делает на снегу ангела. Ее поступок для некоторых стал призывом к действию. Аналогичный ролик сняла одна из семей Новосибирска. Но Зеленский считает, что не следует чиновнице в таком виде появляться на публике.