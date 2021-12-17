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Posted 17 декабря 2021, 03:15

Published 17 декабря 2021, 03:15

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

Новосибирец осудил вице-мэра Анну Терешкову за видео в купальнике

17 декабря 2021, 03:15
Мэрия поддержала Терешкову за ЗОЖ.

Житель Новосибирска Сергей Зеленский пристыдил вице-мэра Анну Терешкову за ноябрьское фото в купальнике.

Сибиряк не видит в ее поступке популяризации ЗОЖ. Учитывая, что на видео чиновница, он напомнил о понятии «деловая репутация».

Напомним, Анна Терешкова опубликовала в соцсети видео, на котором она в купальнике делает на снегу ангела. Ее поступок для некоторых стал призывом к действию. Аналогичный ролик сняла одна из семей Новосибирска. Но Зеленский считает, что не следует чиновнице в таком виде появляться на публике.

В мэрии не увидели ничего плохого в публикации. В пресс-службе НГС заявили, что страничка в соцсети не является официальным источником информации органа власти.

Напомним, что аналогичный случай произошел с учительницей Барнаула. Женщина много лет занимается моржеванием и поделилась в соцсети фото в купальнике. После этого директор школы уволила ее, а преподаватели осудили.

#Общество#Новости
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