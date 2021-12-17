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Posted 17 декабря 2021, 05:55

Published 17 декабря 2021, 05:55

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

В Новосибирске на улице Степной женщина-водитель сбила 17-летнего парня

17 декабря 2021, 05:55
У молодого человека подозрение на сотрясение мозга.

На улице Степной в Новосибирске женщина-водитель на Mitsubishi сбила 17-летнего парня. Об этом сообщили в ГИБДД.

Происшествие было утром, 17 декабря в Ленинском районе. У дома №3 по улице Степной 38-летняя женщина наехала на 17-летнего пешехода.

В результате аварии подросток был госпитализирован в больницу. Предварительного у него диагностировали ушибы и сотрясение мозга.

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#Происшествия#Новости
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