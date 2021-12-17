В Новосибирске на улице Степной женщина-водитель сбила 17-летнего парня

Posted 17 декабря 2021, 05:55
Published 17 декабря 2021, 05:55
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
На улице Степной в Новосибирске женщина-водитель на Mitsubishi сбила 17-летнего парня. Об этом сообщили в ГИБДД.
Происшествие было утром, 17 декабря в Ленинском районе. У дома №3 по улице Степной 38-летняя женщина наехала на 17-летнего пешехода.
В результате аварии подросток был госпитализирован в больницу. Предварительного у него диагностировали ушибы и сотрясение мозга.