В Новосибирске закладчикам наркотиков предлагают заработок до 90 тыс. рублей в неделю

В сентябре текущего года в Новосибирской области было выявлено более 300 онлайн-магазинов, которые торгуют наркотиками, половину представляют местные жители, остальные имеют головной офис в Москве или Питере. Каждый день задействовано от 1,5 до 3 тыс. человек. Но их деятельность длится не долго – максимум шесть месяцев. Причины разные: арест, страх, что посадят и т.д. Интернет-специалист Максим Горбунов считает, что в этой сфере задействовано большое количество специалистов в сфере маркетинга и продвижения в сети интернет. Это позволяет бизнесу успешно развиваться.