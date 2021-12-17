В Новосибирске закладчикам наркотиков предлагают заработок до 90 тыс. рублей в неделю

Posted 17 декабря 2021, 02:56
Published 17 декабря 2021, 02:56
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Жители Новосибирска получают массовую рассылку с предложением заработать до 90 тысяч рублей в неделю на должности закладчика наркотиков. Но о том, что эта вакансия может обернуться 20 годами тюрьмы, никто не предупреждает.
Журналист Сиб.фм выяснил, как прогрессирует наркоиндустрия в регионе, в которой к данному моменту насчитывается от 1,5 до 3 тыс. человек в сутки.
Массовая рассылка активно работает в соцсети. Кладменами могут стать лица любого возраста. А работодатели обещают солидный заработок и минимальные риски.
Пользователи получают сообщение с предложением заработать. Затем работодатель начинает его обрабатывать. Он предлагает заработок от 60 до 90 тысяч рублей за 20-30 закладок в день. Будущему закладчику объясняют, где делать тайник, какое время суток выбирать и т.д. После от работника ждут фото страницы паспорта или залог в 5 тысяч рублей. В случае форс-мажора, когда происходит задержание, закладчику рекомендуют обращаться к куратору, который решит вопрос на месте. При этом работодатель уверяет, что риски минимальны.
Но полиция иного мнения. По словам адвоката Сергея Егорова, рекрутера могут привлечь по статье подстрекательство, но его надо еще найти. Поэтому закладчику приходится отдуваться за всех.
В сентябре текущего года в Новосибирской области было выявлено более 300 онлайн-магазинов, которые торгуют наркотиками, половину представляют местные жители, остальные имеют головной офис в Москве или Питере. Каждый день задействовано от 1,5 до 3 тыс. человек. Но их деятельность длится не долго – максимум шесть месяцев. Причины разные: арест, страх, что посадят и т.д. Интернет-специалист Максим Горбунов считает, что в этой сфере задействовано большое количество специалистов в сфере маркетинга и продвижения в сети интернет. Это позволяет бизнесу успешно развиваться.