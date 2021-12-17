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Posted 17 декабря 2021, 02:58

Published 17 декабря 2021, 02:58

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

В новосибирских лагерях у детей будут требовать отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19

17 декабря 2021, 02:58
Результат действителен только 2 дня.

В новосибирских лагерях у детей будут требовать ПЦР-тесты на COVID-19. Об это заявил Андрей Травников в постановлении о новых ограничениях.

Документ опубликовали 16 декабря. В нем говорится, что в НСО ввели новые коронавирусные ограничения. Они коснулись и детского отдыха в лагерях.

Все сотрудники в детских учреждениях обязаны быть привитыми. Это касается как школ, так и лагерей. Допускается наличие справки о том, что человек переболел ковидом (действует полгода).

Для детей также появились новые требования. Отдыхающие обязаны предоставить отрицательные ПЦР-тесты при заезде в учреждение. Результат действителен только 2 дня.

В ярославском санатории увлеклись разбавлением дезинфицирующих средств и обзавелись кишечной палочкой. Как сообщает gradnews.ru, прокуратура организовала проверку.

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