Из новосибирской больницы №11 пропал 38-летний пациент Алексей Таловский

Posted 18 декабря 2021, 10:51
Published 18 декабря 2021, 10:51
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
В Новосибирске волонтеры объявили о поисках 38-летнего Алексея Таловского. Мужчина исчез 13 декабря с территории больницы №11, сообщили в поисковом отряде "Маяк".
Больницу №11 еще в начале пандемии перепрофилировали под ковидный госпиталь. При этом в каком отделении лечился пропавший, не уточняется. Известно, что он ушел около 7 утра и до сих пор о месторасположении пациента ничего не известно.
Приметы пропавшего - рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы подстрижены коротко, карие глава. При ходьбе он заметно сутулится. Мужчина был одет в синюю куртку, темные штаны, темную вязаную шапку и черные войлочные ботинки. Если у кого-то есть информация об Алексее Таловском, его просят сообщить в полицию по номеру 112 или позвонить в ПСО "Маяк" 8-951-393-0911.