В мэрии Бердска прокомментировали нанесение разметки в метель

В беседе с НГС он сообщил, что работы по нанесению термопластика на указанной улице запланированы на следующий год. Но подрядчик проявил инициативу и решил за свой счет обозначить пешеходный переход. Это, безусловно, важно для безопасности горожан, но делает он это по собственной инициативе.