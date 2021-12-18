В мэрии Бердска прокомментировали нанесение разметки в метель

Posted 18 декабря 2021, 03:19
Published 18 декабря 2021, 03:19
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Вице-мэр Бердска Владимир Захаров заявил, что мэрия не имеет отношение к действиям дорожников, которые в метель нарисовали разметку на улице Черемушной.
В беседе с НГС он сообщил, что работы по нанесению термопластика на указанной улице запланированы на следующий год. Но подрядчик проявил инициативу и решил за свой счет обозначить пешеходный переход. Это, безусловно, важно для безопасности горожан, но делает он это по собственной инициативе.
Специалист Минтранса Михаил Мезенцев раскритиковал дорожников. По его словам, снегоуборочная техника просто сметет разметку на обочину. Дорожники нарушили все правила работы. Дорожная разметка наносится при температуре воздуха не ниже +10 градусов и на сухое чистое покрытие.