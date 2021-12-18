Житель Новосибирска снял с дрона заснеженный Академгородок

Posted 18 декабря 2021, 01:49
Published 18 декабря 2021, 01:49
Modified 16 августа 2022, 22:33
Updated 16 августа 2022, 22:33
Новосибирский фотограф снял с квадрокоптера заснеженные улицы и дома Академгородка.
Фото зимнего города появились в паблике Никиты Дюганова Amebka. 14 декабря дрон пролетел над улицами Пирогова, Ильича, мимо общежитий нового корпуса НГУ. Последнему фотограф уделил больше времени, сделав пять снимков с разных ракурсов.
Невероятно красиво смотрится с высоты птичьего полета сосновый бор.