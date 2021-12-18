Житель Новосибирска снял с дрона заснеженный Академгородок

Фото зимнего города появились в паблике Никиты Дюганова Amebka. 14 декабря дрон пролетел над улицами Пирогова, Ильича, мимо общежитий нового корпуса НГУ. Последнему фотограф уделил больше времени, сделав пять снимков с разных ракурсов.