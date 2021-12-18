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Posted 18 декабря 2021, 01:49

Published 18 декабря 2021, 01:49

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

Житель Новосибирска снял с дрона заснеженный Академгородок

18 декабря 2021, 01:49
Фото появились в сети.

Новосибирский фотограф снял с квадрокоптера заснеженные улицы и дома Академгородка.

Фото зимнего города появились в паблике Никиты Дюганова Amebka. 14 декабря дрон пролетел над улицами Пирогова, Ильича, мимо общежитий нового корпуса НГУ. Последнему фотограф уделил больше времени, сделав пять снимков с разных ракурсов.

Невероятно красиво смотрится с высоты птичьего полета сосновый бор.

#Общество
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