Новосибирец сравнил пограничные стелы в Новосибирской области и Алтайском крае

Posted 19 декабря 2021, 09:11
Published 19 декабря 2021, 09:11
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Подписчик паблика службы эвакуации АСТ-54 сфотографировал стелы границы Алтайского края и Новосибирской области. Он обратил внимание на разницу в их ухоженности.
Соседская стела выглядит красиво. Она ярко подсвечена.
Стела Новосибирской области напротив, выглядит скромно и уныло. Она темная и не привлекает внимание.
"Как только в соседнюю область выезжаешь сразу понимаешь какая у нас тут помойка", - резюмировал в комментариях один из пользователей. Ему оппонировал другой новосибирец, заметивший, что "как только у нас сделают подсветку, большинство будут говорить, что безвкусица и некрасиво, да еще охать, представляя сколько бабла при этом распилили".