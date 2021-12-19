Новосибирец сравнил пограничные стелы в Новосибирской области и Алтайском крае

"Как только в соседнюю область выезжаешь сразу понимаешь какая у нас тут помойка", - резюмировал в комментариях один из пользователей. Ему оппонировал другой новосибирец, заметивший, что "как только у нас сделают подсветку, большинство будут говорить, что безвкусица и некрасиво, да еще охать, представляя сколько бабла при этом распилили".