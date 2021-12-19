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Posted 19 декабря 2021, 09:11

Published 19 декабря 2021, 09:11

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

Новосибирец сравнил пограничные стелы в Новосибирской области и Алтайском крае

19 декабря 2021, 09:11
Стела Новосибирской области выглядит скромно и уныло.

Подписчик паблика службы эвакуации АСТ-54 сфотографировал стелы границы Алтайского края и Новосибирской области. Он обратил внимание на разницу в их ухоженности.

Соседская стела выглядит красиво. Она ярко подсвечена.

Стела Новосибирской области напротив, выглядит скромно и уныло. Она темная и не привлекает внимание.

"Как только в соседнюю область выезжаешь сразу понимаешь какая у нас тут помойка", - резюмировал в комментариях один из пользователей. Ему оппонировал другой новосибирец, заметивший, что "как только у нас сделают подсветку, большинство будут говорить, что безвкусица и некрасиво, да еще охать, представляя сколько бабла при этом распилили".

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#Общество#Новости
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