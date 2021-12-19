В Новосибирске начался снос более 200 контейнеров на Гусинобродском шоссе

Posted 19 декабря 2021, 06:35
Published 19 декабря 2021, 06:35
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Начался вывоз незаконных контейнеров и павильонов с Гусинобродского шоссе. Ранее операцию на участке анонсировала мэрия.
Сообщалось о 150 нестационарных объектах. По факту их оказалось не менее 200. В основном это - контейнеры.
Ларьки располагаются на земельном участке площадью больше 10 тысяч квадратных метров. Объекты используются как склады. По суду владельцы должны были демонтировать их еще в 2018 году.
Возможностью этой хозяева не воспользовались. Поэтому контейнеры будут вывезены за счет городской казны. Киоски переедут на площадку временного хранения в Дзержинском районе Новосибирска.