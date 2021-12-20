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Posted 20 декабря 2021, 08:09

Published 20 декабря 2021, 08:09

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

Астролог из Новосибирска рассказала сибирякам, чего стоит ждать от нового 2022 года

20 декабря 2021, 08:09
Для удачи необходимо добавить детали в дизайн дома и изменить гардероб.

Астролог из Новосибирска рассказала сибирякам, чего стоит ожидать от 2022 года. В Новом году символом будет Черно-голубой Водяной Тигр.

Именно два цвета: черный и голубой станут ведущими в году. Их ассоциируют с водой. Ночью она имеет черный окрас, а днем – голубой. Отличительные качества тигра - стремительность в принятии решений, отличная реакция и любовь к риску. Это животное гибкое и скрытное.

По словам астролога Елены Альмах, в новом году важно уделить внимание важным делам. Необходимо проанализировать жизнь для хорошего скачка в будущее. Известно, что самые важные события будут происходить именно зимой. В этот период важно планировать и совершать давно задуманные желания. Принимать решения лучше в ночное время.

Также в новом 2022 году повторяется несколько раз число 2. Оно ассоциируется с темами домашнего очага, родословной, материнства. К предстоящему году важно тщательно подготовиться. Например, включить в дизайн квартиры полосатые элементы. Необходимо внести в свой гардероб коричневые цвета. Именно такие детали притягивают удачу в жизнь, пишут Вести Новосибирск.

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