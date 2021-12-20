Астролог из Новосибирска рассказала сибирякам, чего стоит ждать от нового 2022 года

По словам астролога Елены Альмах, в новом году важно уделить внимание важным делам. Необходимо проанализировать жизнь для хорошего скачка в будущее. Известно, что самые важные события будут происходить именно зимой. В этот период важно планировать и совершать давно задуманные желания. Принимать решения лучше в ночное время.