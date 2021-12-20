Новосибирский «Вектор» выпустил 12 000 доз новой вакцины от COVID-19

Posted 20 декабря 2021, 05:41
Published 20 декабря 2021, 05:41
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Новосибирский центр вирусологии продолжает испытания второй своей вакцины от Covid-19 под названием «ЭпиВакКорона-Н» (Aurora-CoV).
Готовится третья фаза испытаний. В связи с этим в гражданский оборот выпустили 12 тысяч доз. В «Векторе» пояснили, что новой вакциной привьют 250 добровольцев пенсионного возраста (60 и старше).
Гендиректор центра Ринат Максютов заявил, что для масштабного производства пришлось менять технологические особенности. Вакцина выпускается в виде суспензии. Это привело к новым испытаниям и регистрации нового препарата, хотя от первой вакцины он ничем не отличается.
Теперь производство новой вакцины может вырасти до миллионов доз в месяц.