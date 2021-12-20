Новосибирский «Вектор» выпустил 12 000 доз новой вакцины от COVID-19

Гендиректор центра Ринат Максютов заявил, что для масштабного производства пришлось менять технологические особенности. Вакцина выпускается в виде суспензии. Это привело к новым испытаниям и регистрации нового препарата, хотя от первой вакцины он ничем не отличается.