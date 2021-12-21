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Posted 21 декабря 2021, 04:20

Published 21 декабря 2021, 04:20

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

Под Новосибирском 27-летний грабитель украл из чужой квартиры чугунную ванну

21 декабря 2021, 04:20
Парень не взял другие ценности.

Под Новосибирском грабителю приглянулась чугунная ванна в чужой квартире. Источник КП-НСК рассказал о необычной краже.

Инцидент произошел в Куйбышевском районе. Вечером, 16 декабря грабитель выбил дверь в чужой квартире и украл чугунную ванну. Другие драгоценности и ценные вещи мужчина не трогал.

Злоумышленником оказался 27-летний парень. Он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас полицейские разбираются в деле.

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#Общество
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