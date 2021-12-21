Под Новосибирском 27-летний грабитель украл из чужой квартиры чугунную ванну

Posted 21 декабря 2021, 04:20
Published 21 декабря 2021, 04:20
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Под Новосибирском грабителю приглянулась чугунная ванна в чужой квартире. Источник КП-НСК рассказал о необычной краже.
Инцидент произошел в Куйбышевском районе. Вечером, 16 декабря грабитель выбил дверь в чужой квартире и украл чугунную ванну. Другие драгоценности и ценные вещи мужчина не трогал.
Злоумышленником оказался 27-летний парень. Он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас полицейские разбираются в деле.