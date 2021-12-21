В Новосибирске сотрудники ГИБДД поймали 69 пьяных водителей за 3 дня

Из них 8 водителей были пойманы повторно. Теперь им грозит уголовное наказание. Максимум они могут получить до двух лет колонии и лишение водительских прав на 3 года. Автомобилистам, которые попались первый раз, грозит штраф в 30 тысяч и лишение прав до двух лет.