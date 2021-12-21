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Posted 21 декабря 2021, 06:01

Published 21 декабря 2021, 06:01

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

В Новосибирске сотрудники ГИБДД поймали 69 пьяных водителей за 3 дня

21 декабря 2021, 06:01
Повторно попались восемь водителей. Теперь им грозит уголовное наказание.

В Новосибирске сотрудники ГИБДД поймали 69 пьяный водителей. Об этом сообщили в ведомстве госинспекции.

С 17 по 20 декабря прошло профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За эти дни сотрудники ДПС поймали почти 70 нетрезвых автомобилистов.

Из них 8 водителей были пойманы повторно. Теперь им грозит уголовное наказание. Максимум они могут получить до двух лет колонии и лишение водительских прав на 3 года. Автомобилистам, которые попались первый раз, грозит штраф в 30 тысяч и лишение прав до двух лет.

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