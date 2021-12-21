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Posted 21 декабря 2021, 02:51

Published 21 декабря 2021, 02:51

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

В Новосибирске сравнили цены на продукты 30 лет назад и сейчас

21 декабря 2021, 02:51
Раньше хлеб и молоко были намного дешевле, чем сейчас.

В Новосибирске сравнили цены на продукты 30 лет назад и сейчас. Сибиряк собирал чеки и записывал в тетрадь все свои покупки в течение 34 лет.

Свои записи мужчина начал вести еще с 1987 года. Он тщательно следил за бюджетом. Если сравнить цены на необходимые продукты, можно сделать вывод, что стоимость выросла на 100% и более.

Например, хлеб, молоко, яйца или лук. В 2005 году лук обошелся покупателю в 13 рублей за кг. Сейчас же минимальная цена самого дешевого лука – 26 рублей. Если рассматривать фасованный лук, то его можно купить за 42 рубля. Это говорит о том, что цены за последние десятилетия поднялись на 223%.

Конечно, необходимо отталкиваться от зарплат прошлых лет. Если в 90-х годах простой рабочий мог получить 557 рублей, то в 2020 году больше 20 тысяч.

Зато во времена распада СССР, можно было купить гораздо больше хлеба и молока, чем сейчас. Цены прыгают от 40 рублей. Яйца тоже поднялись в цене. 10 лет назад десяток яиц можно было приобрести за 32 рубля. Сейчас же стоимость минимум от 67 рублей.

Помимо продуктовой корзины, вырос и проезд на общественном транспорте. В 1990 году можно было купить билет в автобусе за 6 копеек. Однако сейчас проезд обойдется пассажиру в 26 рублей. Если сравнить с 2010 годом, то цена выросла на 71%, пишет НГС.

Также поднялись цены на Жилищно-коммунальные услуги.Их стоимость превышает уже на 127%. Насколько поднимутся цены за 10 лет, пока неизвестно. Вскоре, мы сможем сравнить их с 2021 годом.

#Экономика
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