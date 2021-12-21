В Новосибирской области в поликлинике появилась наклейка «против QR-фашизма»

Posted 21 декабря 2021, 06:12
Published 21 декабря 2021, 06:12
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
В Новосибирской области в одной поликлинике разместили наклейки против QR-кодов. Информация появилась в «Бердске-Онлайн».
Один из посетителей поликлиники в Бердске опубликовал интересные фотографии. На них видно, что неизвестный приклеил листок с подписью «против QR-фашизма».
Очевидец пошутил, что в медицинском учреждении не проводится санитарная обработка, потому что наклейку обнаружили бы ранее. Теперь прокуратура организовала проверку по данному факту.