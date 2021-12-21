Жители улицы Грибоедова в Новосибирске сами вышли чистить снег во дворе

Posted 21 декабря 2021, 19:23
Published 21 декабря 2021, 19:23
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Жители улицы Грибоедова в Новосибирске вышили чистить снег во дворе своего дома №32/2. Это не небольшой особнячок, а крупный многоквартирный дом из девяти подъездов.
Как рассказала одна из активисток, собираемых в месяц денег на уборку территории хватает на две чистки за зиму. По данным женщины, с квартиры собирают на эти цели по 13 рублей. Чтобы изменить тариф нужно согласие владельцев 300 квартир, но устроить голосование получится только в январе.
Поскольку проехать по двору из-за снега было все труднее, активисты обратились к жителям дома. Всего на уборку вышли 15 человек, включая двоих подростков, сообщает НГС.