Жители улицы Грибоедова в Новосибирске сами вышли чистить снег во дворе

Как рассказала одна из активисток, собираемых в месяц денег на уборку территории хватает на две чистки за зиму. По данным женщины, с квартиры собирают на эти цели по 13 рублей. Чтобы изменить тариф нужно согласие владельцев 300 квартир, но устроить голосование получится только в январе.