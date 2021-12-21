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Posted 21 декабря 2021, 19:23

Published 21 декабря 2021, 19:23

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

Жители улицы Грибоедова в Новосибирске сами вышли чистить снег во дворе

21 декабря 2021, 19:23
Активисты решили взять ситуацию и лопаты в свои руки.

Жители улицы Грибоедова в Новосибирске вышили чистить снег во дворе своего дома №32/2. Это не небольшой особнячок, а крупный многоквартирный дом из девяти подъездов.

Как рассказала одна из активисток, собираемых в месяц денег на уборку территории хватает на две чистки за зиму. По данным женщины, с квартиры собирают на эти цели по 13 рублей. Чтобы изменить тариф нужно согласие владельцев 300 квартир, но устроить голосование получится только в январе.

Поскольку проехать по двору из-за снега было все труднее, активисты обратились к жителям дома. Всего на уборку вышли 15 человек, включая двоих подростков, сообщает НГС.

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#Общество
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