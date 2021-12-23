Новосибирское метро осматривают кинологи из-за сообщения о минировании

Posted 23 декабря 2021, 04:06
Published 23 декабря 2021, 04:06
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Сотрудники МЧС и кинологи приехали в новосибирское метро из-за сообщения о минировании.
Спецслужбы проверяют наличие возможных взрывчатых устройств на станциях метрополитена. Они были замечены пассажирами на станции «Заельцовская» рано утром 23 декабря, пишет НГС со ссылкой на источник в правительстве.
При этом закрывать подземку из-за анонимного сообщения не стали, поезда работают в штатном режиме.