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Posted 23 декабря 2021, 04:06

Published 23 декабря 2021, 04:06

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

Новосибирское метро осматривают кинологи из-за сообщения о минировании

23 декабря 2021, 04:06
Официальной информации не поступало.

Сотрудники МЧС и кинологи приехали в новосибирское метро из-за сообщения о минировании.

Спецслужбы проверяют наличие возможных взрывчатых устройств на станциях метрополитена. Они были замечены пассажирами на станции «Заельцовская» рано утром 23 декабря, пишет НГС со ссылкой на источник в правительстве.

При этом закрывать подземку из-за анонимного сообщения не стали, поезда работают в штатном режиме.

#Транспорт
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