Огромный самолет Beluga улетел из новосибирского аэропорта Толмачёво

Posted 23 декабря 2021, 09:41
Published 23 декабря 2021, 09:41
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Огромный самолет Beluga улетел из новосибирского аэропорта. В Новосибирске у большегруза была дозаправочная остановка в Толмачево.
Самолет Airbus A300–600ST Beluga прилетел 23 декабря. Он является одним из самых масштабных лайнеров в мире. Последний раз к нам в город он прилетал 23 года назад.
Beluga перевозит вертолет H225 Super Puma из Марселя в Сеул. Он сделал запланированные остановки у нас и в Варшаве. По планам самолет должен был улететь в девять утра. Однако вылет состоялся в три часа дня.
Между тем в Ингушетии впервые появился симфонический оркестр. Об изменениях в культурной жизни республики сообщает "Кавказ пост".