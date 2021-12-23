atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2021, 09:41

Published 23 декабря 2021, 09:41

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

Огромный самолет Beluga улетел из новосибирского аэропорта Толмачёво

23 декабря 2021, 09:41
В нашем городе он заправлялся топливом.

Огромный самолет Beluga улетел из новосибирского аэропорта. В Новосибирске у большегруза была дозаправочная остановка в Толмачево.

Самолет Airbus A300–600ST Beluga прилетел 23 декабря. Он является одним из самых масштабных лайнеров в мире. Последний раз к нам в город он прилетал 23 года назад.

Beluga перевозит вертолет H225 Super Puma из Марселя в Сеул. Он сделал запланированные остановки у нас и в Варшаве. По планам самолет должен был улететь в девять утра. Однако вылет состоялся в три часа дня.

Между тем в Ингушетии впервые появился симфонический оркестр. Об изменениях в культурной жизни республики сообщает "Кавказ пост".

Материалы по теме
В субботу из Новосибирска отправится первый самолет S7 в БангкокПассажиру из Новосибирска стало плохо на борту самолета в Санкт-ПетербургВ Новосибирске приземлился огромный грузовой самолет Airbus Beluga
#Транспорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика