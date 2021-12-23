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Posted 23 декабря 2021, 10:02

Published 23 декабря 2021, 10:02

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

В Новосибирске 29-летний бездомный мужчина нашел телефон и перевел себе 500 рублей

23 декабря 2021, 10:02
Он пополнил свой счет, а теперь обвиняется в краже.

В Новосибирске 29-летний бездомный нашел чужой телефон и перевел себе 500 рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД.

К полицейским обратилась девушка 19 декабря. Она рассказала, что потеряла телефон. С ее счета списали 500 рублей. Вскоре правоохранители нашли виновника.

Выяснилось, что перевел себе на счет деньги 29-летний бездомный мужчина. Он нашел телефон и решил пополнить свой счет. Теперь на новосибирца завели уголовное дело. Его обвиняют в краже. Мера пресечения подозреваемому пока не выбрали.

#Общество
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