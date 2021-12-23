В Новосибирске 29-летний бездомный мужчина нашел телефон и перевел себе 500 рублей

Выяснилось, что перевел себе на счет деньги 29-летний бездомный мужчина. Он нашел телефон и решил пополнить свой счет. Теперь на новосибирца завели уголовное дело. Его обвиняют в краже. Мера пресечения подозреваемому пока не выбрали.