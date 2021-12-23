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Posted 23 декабря 2021, 03:02

Published 23 декабря 2021, 03:02

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

В Новосибирске приземлился огромный грузовой самолет Airbus Beluga

23 декабря 2021, 03:02
Свое название самолет получил за схожесть с крупнейшей пресноводной рыбой.

В новосибирский аэропорт Толмачево зашел на посадку необычный самолет - Airbus A300-608ST, который также носит название Beluga.

Крупногабаритное судно прибыло в воздушную гавань ночью 23 декабря. В группе «Аэропорт глазами наземных служб» рассказали об особенностях фюзеляжа. Beluga собрана на 80% из частей Airbus. Загрузка производится через верхнюю часть самолета, которая имеет семиметровую дверью. В нижнюю часть сгружают стандартные контейнеры.

Размеры самолета: цилиндрическая часть - 21,3 метра, объем грузовой части – 1,4 тыс. куб.м.

Чтобы подеяться в кабину пилота, необходимо открыть люк в нижней части самолета. Находиться в кабинет могут два пилота, также есть два кресла для сопровождающих груз.

#Общество
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