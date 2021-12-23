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Posted 23 декабря 2021, 14:34

Published 23 декабря 2021, 14:34

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

В Новосибирске разыскивают пропавшего однофамильца бывшего губернатора

23 декабря 2021, 14:34
Николай Юрченко в августе ушел за грибами и не вернулся.

В Новосибирске транспортные полицейские разыскивают пропавшего однофамильца бывшего губернатора. 69-летний Николай Юрченко в августе пошел за грибами и пропал.

Как рассказали сотрудники отдела уголовного розыска линейного отдела МВД России на станции Новосибирск, пенсионер 4 августа 2021 года около половины шестого вечера купил на вокзале «Новосибирск-Восточный» билет до станции «Сокур». Он хотел собрать в лесу грибы. Обратно домой Николай Юрченко так и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно.

На вид мужчине 65-70 лет, его рост составляет 165-170 см, он среднего телосложения, волосы темные, шея короткая, глаза голубые. Особой приметой является невнятная речь. В день пропажи у пенсионера с собой была хозяйственная тележка на колесах, он был одет в куртку «штормофку» зеленого цвета и серую кепку. Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8(383)-229-28-24, 8(383)-229-34-00, 8-913- 704-68-99.

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#Происшествия#Новости
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