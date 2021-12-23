В Новосибирске разыскивают пропавшего однофамильца бывшего губернатора

На вид мужчине 65-70 лет, его рост составляет 165-170 см, он среднего телосложения, волосы темные, шея короткая, глаза голубые. Особой приметой является невнятная речь. В день пропажи у пенсионера с собой была хозяйственная тележка на колесах, он был одет в куртку «штормофку» зеленого цвета и серую кепку. Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8(383)-229-28-24, 8(383)-229-34-00, 8-913- 704-68-99.