Волонтера из Новосибирска преобразили на шоу «Модный приговор»

Posted 23 декабря 2021, 01:43
Published 23 декабря 2021, 01:43
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Волонтер из Новосибирска Наталья Стемковская сменила имидж на популярном шоу «Модный приговор».
«Первый канал» пригласил сибирячку в свой новогодний выпуск после жалобы дочери на ее гардероб. По словам Натальи, она работает бухгалтером, но в свободное время занимается благотворительной деятельностью. Со своей командой она проводит концерты в детских больницах. Но в последнее время они стали выезжать на дом к болеющим детям. И для нее очень ценны улыбки и радость в глазах этих малышей.
Ее дочь Дарья очень хочет видеть свою добрую и отзывчивую маму красивой и стильной. На шоу пришли и дети-волонтеры, поддержать свою руководительницу.
Наталье подобрали три образа – два костюма и вечерний наряд – юбка с кофтой. Кроме того, сибирячка стала блондинкой.
На программе сбылась мечта жительницы Новосибирска. Она встретилась с прима-балериной Евгенией Образцовой. В ответ Наталья подарила ведущим шоу сувениры из Новосибирска.