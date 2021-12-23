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Posted 23 декабря 2021, 01:43

Published 23 декабря 2021, 01:43

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

Волонтера из Новосибирска преобразили на шоу «Модный приговор»

23 декабря 2021, 01:43
Участница привезла из Сибири сувениры.

Волонтер из Новосибирска Наталья Стемковская сменила имидж на популярном шоу «Модный приговор».

«Первый канал» пригласил сибирячку в свой новогодний выпуск после жалобы дочери на ее гардероб. По словам Натальи, она работает бухгалтером, но в свободное время занимается благотворительной деятельностью. Со своей командой она проводит концерты в детских больницах. Но в последнее время они стали выезжать на дом к болеющим детям. И для нее очень ценны улыбки и радость в глазах этих малышей.

Ее дочь Дарья очень хочет видеть свою добрую и отзывчивую маму красивой и стильной. На шоу пришли и дети-волонтеры, поддержать свою руководительницу.

Наталье подобрали три образа – два костюма и вечерний наряд – юбка с кофтой. Кроме того, сибирячка стала блондинкой.

На программе сбылась мечта жительницы Новосибирска. Она встретилась с прима-балериной Евгенией Образцовой. В ответ Наталья подарила ведущим шоу сувениры из Новосибирска.

#Общество#Новости#Видео
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