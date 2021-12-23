Волонтера из Новосибирска преобразили на шоу «Модный приговор»

«Первый канал» пригласил сибирячку в свой новогодний выпуск после жалобы дочери на ее гардероб. По словам Натальи, она работает бухгалтером, но в свободное время занимается благотворительной деятельностью. Со своей командой она проводит концерты в детских больницах. Но в последнее время они стали выезжать на дом к болеющим детям. И для нее очень ценны улыбки и радость в глазах этих малышей.