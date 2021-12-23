Жители Новосибирска уже начали составлять чек-лист для новогоднего стола

Теперь нужно определиться с количеством продуктов. Для этого четко сформулируйте рамки бюджета, чтобы после Нового года не сидеть на голодной диете. Учтите, вы всё равно приготовите больше еды, чем могут съесть гости, — это проверено. Но и не запасайтесь лишними продуктами, которые придется выкинуть после новогодних торжеств.