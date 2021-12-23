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Posted 23 декабря 2021, 14:03

Published 23 декабря 2021, 14:03

Modified 16 сентября 2022, 21:33

Updated 16 сентября 2022, 21:33

Жители Новосибирска уже начали составлять чек-лист для новогоднего стола

23 декабря 2021, 14:03
Готовиться к празднику намного проще, когда точно знаешь, что нужно купить. Чтобы 31 декабря не остаться без горошка для оливье или без свеклы для селедки под шубой, нужно заранее составить меню и чек-лист для закупки продуктов.

Составляем меню

Заблаговременно составленное меню позволит понять, какие продукты и в каком количестве необходимы. Определитесь заранее, какие блюда будут на вашем новогоднем столе, но для начала составьте список гостей.

Если на празднике будет много детей, то запаситесь сладостями и фруктами. Если больше мужчин, то мясными и сытными блюдами, если же планируется шумная вечеринка с друзьями обоих полов, подойдут бутерброды, канапе и нарезки.

Теперь нужно определиться с количеством продуктов. Для этого четко сформулируйте рамки бюджета, чтобы после Нового года не сидеть на голодной диете. Учтите, вы всё равно приготовите больше еды, чем могут съесть гости, — это проверено. Но и не запасайтесь лишними продуктами, которые придется выкинуть после новогодних торжеств.

Чтобы выгодно накрыть новогодний стол, изучите все предлагаемые акции и бонусы в ближайших супермаркетах. Крупные торговые сети предлагают приличные кешбэки за покупку продуктов на определенных условиях.

Например, «Пятёрочка» предлагает 5% кешбэка на все покупки при условии оформления подписки «Пакет с Пятёрочкой». Она обойдется вам всего в 199 рублей в месяц, а кешбэк окупит ежемесячную плату с лихвой. Посчитайте: только за средний чек в 5000 рублей вам вернется 275 рублей (с учетом базового кешбэка по карте лояльности). Итак, сохраняем бюджет и составляем список продуктов.

Собираем список продуктов

Список покупок нужно заранее разделить на несколько частей: продукты с долгим сроком хранения можно купить гораздо раньше (например, майонез, консервированные продукты, яйца), а скоропортящиеся товары лучше приобретать в последний момент.

Примерный список необходимых продуктов на новогодний стол:

  • консервы: зеленый горошек, оливки, маслины, кукуруза;
  • мясо: курица, свинина или говядина для горячих блюд или салатов;
  • яйца, картофель, свекла, лук —для салатов;
  • зелень и свежие овощи;
  • мясные продукты и сыр: для нарезки, бутербродов, канапе;
  • фрукты и сладости;
  • соусы для приготовления блюд: майонез, оливковое масло, бальзамический уксус;
  • напитки: алкогольные и безалкогольные.

Такие габаритные покупки, как несколько килограммов мандаринов или картофеля либо бутылки с соком и водой, удобнее заказывать онлайн с доставкой на дом. Это избавит вас от таскания тяжелых пакетов и от огромных предновогодних очередей в супермаркетах.

Продукты для новогоднего стола вам могут доставить и бесплатно, если вы, прочитав первую часть наших советов, уже оформили «Пакет с Пятёрочкой». Кроме кешбэка на товары в чеке, подписка предоставляет дополнительные привилегии, одна из которых — пять бесплатных доставок в месяц из «Пятёрочки».

Особенно актуально заказать доставку на дом в канун новогодних праздников, когда обнаруживается, что про пресловутую банку горошка для оливье вы все же забыли.

Чек-лист покупок на новогодний стол

Подведем итог. Советуем завести в заметках телефона папку «Мой новогодний стол» и начинать планировать покупки:

  1. Сначала определитесь с точным количеством гостей: не ленитесь спросить несколько раз, точно ли придет человек, и на всякий случай запланируйте еду и на незваных гостей.
  2. Сохраняйте на телефон все понравившиеся блюда, но с учетом предпочтений гостей.
  3. Посчитайте, сколько еды нужно на одного гостя, и составьте список блюд, которые вы сможете приготовить в таких количествах.
  4. Определитесь с бюджетом, но не ставьте максимальную сумму —всё равно вы ее превысите.
  5. Оформите «Пакет с Пятёрочкой» на сайте. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте и выберите свою подписку. Чтобы воспользоваться привилегиями, нужно оплатить подписку и предъявить на кассе торговой сети карту лояльности либо ее штрихкод в мобильном приложении.
  6. Составьте список продуктов и разделите его на два этапа: то, что можно купить заранее, и то, что можно приобрести позже. Занесите список в телефон.
  7. Отправляйтесь за первыми покупками как минимум за неделю до праздников. Не оставляйте поход в магазин на последний момент и не забывайте вычеркивать из списка уже купленные продукты.
  8. 31 декабря проверьте, все ли продукты есть в наличии. Если чего-то не хватает, воспользуйтесь бесплатной доставкой по подписке «Пакет с Пятёрочкой» и закажите продукты на дом.

Следуйте всем пунктам из чек-листа и регулярно проверяйте их выполнение. Только тогда вы не проведете предновогодние дни в суматохе и напряжении, а ваш новогодний стол надолго запомнится всем гостям и домочадцам.

#Общество#Новости
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