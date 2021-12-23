Жители Новосибирска уже начали составлять чек-лист для новогоднего стола

Posted 23 декабря 2021, 14:03
Published 23 декабря 2021, 14:03
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
Заблаговременно составленное меню позволит понять, какие продукты и в каком количестве необходимы. Определитесь заранее, какие блюда будут на вашем новогоднем столе, но для начала составьте список гостей.
Если на празднике будет много детей, то запаситесь сладостями и фруктами. Если больше мужчин, то мясными и сытными блюдами, если же планируется шумная вечеринка с друзьями обоих полов, подойдут бутерброды, канапе и нарезки.
Теперь нужно определиться с количеством продуктов. Для этого четко сформулируйте рамки бюджета, чтобы после Нового года не сидеть на голодной диете. Учтите, вы всё равно приготовите больше еды, чем могут съесть гости, — это проверено. Но и не запасайтесь лишними продуктами, которые придется выкинуть после новогодних торжеств.
Чтобы выгодно накрыть новогодний стол, изучите все предлагаемые акции и бонусы в ближайших супермаркетах. Крупные торговые сети предлагают приличные кешбэки за покупку продуктов на определенных условиях.
Например, «Пятёрочка» предлагает 5% кешбэка на все покупки при условии оформления подписки «Пакет с Пятёрочкой». Она обойдется вам всего в 199 рублей в месяц, а кешбэк окупит ежемесячную плату с лихвой. Посчитайте: только за средний чек в 5000 рублей вам вернется 275 рублей (с учетом базового кешбэка по карте лояльности). Итак, сохраняем бюджет и составляем список продуктов.
Список покупок нужно заранее разделить на несколько частей: продукты с долгим сроком хранения можно купить гораздо раньше (например, майонез, консервированные продукты, яйца), а скоропортящиеся товары лучше приобретать в последний момент.
Примерный список необходимых продуктов на новогодний стол:
Такие габаритные покупки, как несколько килограммов мандаринов или картофеля либо бутылки с соком и водой, удобнее заказывать онлайн с доставкой на дом. Это избавит вас от таскания тяжелых пакетов и от огромных предновогодних очередей в супермаркетах.
Продукты для новогоднего стола вам могут доставить и бесплатно, если вы, прочитав первую часть наших советов, уже оформили «Пакет с Пятёрочкой». Кроме кешбэка на товары в чеке, подписка предоставляет дополнительные привилегии, одна из которых — пять бесплатных доставок в месяц из «Пятёрочки».
Особенно актуально заказать доставку на дом в канун новогодних праздников, когда обнаруживается, что про пресловутую банку горошка для оливье вы все же забыли.
Подведем итог. Советуем завести в заметках телефона папку «Мой новогодний стол» и начинать планировать покупки:
Следуйте всем пунктам из чек-листа и регулярно проверяйте их выполнение. Только тогда вы не проведете предновогодние дни в суматохе и напряжении, а ваш новогодний стол надолго запомнится всем гостям и домочадцам.