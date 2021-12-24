В больнице Новосибирска работает анестезиолог-реаниматолог в возрасте 92 лет

Posted 24 декабря 2021, 02:33
Published 24 декабря 2021, 02:33
Modified 17 сентября 2022, 06:53
Updated 17 сентября 2022, 06:53
92-летний Михаил Иванцов около 70 лет занимает должность анестезиолога-реаниматолога в Новосибирской областной больнице.
Он стоял в основании нового отделения анестезиологии, тогда у него в подчинении было всего пять специалистов, сейчас их 100. Под его руководством было сделано более 35 тысяч общих наркозов.
НТВ Иванцов рассказал, что здоровый образ жизни позволяет ему трудиться в профессии в его годы. Он каждый день занимается гимнастикой и стоит на голове.