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Posted 24 декабря 2021, 02:33

Published 24 декабря 2021, 02:33

Modified 17 сентября 2022, 06:53

Updated 17 сентября 2022, 06:53

В больнице Новосибирска работает анестезиолог-реаниматолог в возрасте 92 лет

24 декабря 2021, 02:33
Врач рассказал о своих привычках.

92-летний Михаил Иванцов около 70 лет занимает должность анестезиолога-реаниматолога в Новосибирской областной больнице.

Он стоял в основании нового отделения анестезиологии, тогда у него в подчинении было всего пять специалистов, сейчас их 100. Под его руководством было сделано более 35 тысяч общих наркозов.

НТВ Иванцов рассказал, что здоровый образ жизни позволяет ему трудиться в профессии в его годы. Он каждый день занимается гимнастикой и стоит на голове.

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