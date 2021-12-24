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Posted 24 декабря 2021, 06:02

Published 24 декабря 2021, 06:02

Modified 17 сентября 2022, 06:53

Updated 17 сентября 2022, 06:53

В Новосибирске председатель Заксобрания привился от COVID-19 шесть раз

24 декабря 2021, 06:02
Спикер надеется победить эпид. ситуацию.

В Новосибирске спикер Заксобрания привился от COVID-19 шесть раз. Об этом Андрей Шимкив рассказал на пресс-конференции.

Председатель Законодательного собрания заявил, что для того, чтобы победить эпидемию ковида, важно прививаться. Так, мужчина поставил уже 6 прививок.

«Прививаться надо. Я, не соврать, уже шестую поставил. Два «Спутника» и ревакцинация «Спутник-Лайт». На меня не повлияло с деревенским иммунитетом», - сказал Шимкив.

Шимкив надеется, что только благодаря вакцинации эпоха коронавируса подойдет к концу. Сибиряки устали ходить в масках и соблюдать необходимые правила социальной дистанции и так далее.

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