В Новосибирске председатель Заксобрания привился от COVID-19 шесть раз

Posted 24 декабря 2021, 06:02
Published 24 декабря 2021, 06:02
Modified 17 сентября 2022, 06:53
Updated 17 сентября 2022, 06:53
В Новосибирске спикер Заксобрания привился от COVID-19 шесть раз. Об этом Андрей Шимкив рассказал на пресс-конференции.
Председатель Законодательного собрания заявил, что для того, чтобы победить эпидемию ковида, важно прививаться. Так, мужчина поставил уже 6 прививок.
«Прививаться надо. Я, не соврать, уже шестую поставил. Два «Спутника» и ревакцинация «Спутник-Лайт». На меня не повлияло с деревенским иммунитетом», - сказал Шимкив.
Шимкив надеется, что только благодаря вакцинации эпоха коронавируса подойдет к концу. Сибиряки устали ходить в масках и соблюдать необходимые правила социальной дистанции и так далее.